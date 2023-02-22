"На сегодняшний день завершена разработка проектной документации, проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Инвестор готовится объявить тендер на выбор подрядчика для возведения терминалов (пассажирский терминал и грузовой комплекс — ИФ), после чего начнутся подготовительные работы, и в активную фазу стройка войдет уже летом", — приводятся в сообщении слова зампреда областного правительства Павла Матюхина.

Возведение аэропортового комплекса будет идти параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы. График производства работ позволит не останавливать обслуживание самолетов и пассажиров. "Важно, чтобы обе стройки шли одновременно, не останавливая аэропортовую деятельность", — подчеркнул Матюхин.

Как сообщалось, международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья. Объем инвестиций превышает 7 млрд рублей. Планируется строительство нового пассажирского терминала с пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час, а также нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год и сопутствующей инфраструктуры.

В апреле 2021 года компания "АБС Благовещенск" подписала с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта, он передан в управление на 30 лет. Инвестор обязался построить новый пассажирский терминал и грузовой комплекс до 2025 года.

"Международный аэропорт Благовещенск" (Игнатьево) расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем.