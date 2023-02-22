Ранее, в зависимости от расстояния, стоимость билета составляла от 35 рублей до 108 рублей.

Единый городской тариф будет действовать в границах станций "Шувакиш", "Березит", "Глубокое", "Аэропорт Кольцово", "разъезд Приисковый", "1639 км", "Северка".

Единый тариф введен в рамках создания Екатеринбургского центрального пассажирского кольца, или "наземного метро".

Как сообщалось, в 2022 году РЖД, правительство Свердловской области и власти Екатеринбурга во время форума "Иннопром" подписали соглашение о сотрудничестве при организации ж/д сообщения внутри города. Тогда же восемь свердловских муниципалитетов (Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск, Первоуральск, Арамиль, Сысерть, Ревда) подписали "дорожную карту" по реализации проекта междугородних перевозок.

Екатеринбургские власти оценивают проект в 100 млрд рублей.