Весной славянские народы отмечали праздник Комоедица, посвященный прославлению медведя. Медведь у славян считался не только хозяином леса, но и был символом богатства, скотоводства и плодородия.

"Поэтому было очень важно задобрить медведя и встретить празднеством. На Комоедицу пекли пироги, варили овсяный кисель и угощали друг друга блинами", — отмечает пресс-служба.

Первый блин предназначался медведю. В зоопарке медведей угостят блинами по особому рецепту с разрешенными ингредиентами.

Также во время празднования масленицы, гости зоопарка поучаствуют в традиционных играх и смогут смастерить свою обрядовую куклу.