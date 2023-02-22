"В результате происшествия в гостинице "МКМ" десять пострадавших, в том числе один ребенок, были доставлены в профильные стационары. Состояние шести взрослых оценивалось как тяжелое, двух средней степени тяжести. К сожалению, несмотря на проводимые интенсивные реанимационные мероприятия, одного пациента спасти не удалось", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ребенок поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все девять пациентов продолжают находиться под наблюдением врачей в профильных отделениях городских больниц, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме.

Во вторник вечером на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. метров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным СКР, погибли семь человек, среди них двое детей. Пострадали 15 человек.