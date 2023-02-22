"Бронирования организованных летних путешествий по России на 40-50%, а у некоторых компаний и 57% опережают показатели аналогичного периода прошлого года. И это несмотря на то, что в прошлом году работала программа туристического кешбэка, которая по отзывам туроператоров была мощнейшим инструментом стимулирования спроса. В туркомпаниях такие результаты считают беспрецедентными", — отметили в объединении.

"Если такая динамика бронирований сохранится, по итогам рода российские курорты могут принять на 8-10% больше туристов, чем в 2022 году", — добавили в РСТ.

По его данным, в пятерку наиболее популярных вошли традиционные направления: Сочи, Анапа, Кавминводы, Абхазия и Геленджик. Популярны также Санкт-Петербург и Туапсе.

"Исключением на общем хорошем фоне стал Крым — бронирования отелей полуострова упали на 40-70% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это у части компаний полуостров входит в пятерку наиболее популярных направлений", — подчеркнули в РСТ.

Ранее в союзе сообщали, что в Крыму в связи с падением туристического спроса из-за отсутствия авиасообщения закрываются турфирмы и объекты размещения. Представители турбизнеса в связи со сложившейся ситуацией просят поддержки государства.

По данным Минэкономразвития, в 2022 году по России путешествовали 62 млн человек, совершивших ночевки в отелях. Это на 8% больше, чем годом ранее.