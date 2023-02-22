Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал трехстороннее соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой и председателем АПКиТ Сергеем Сильяновым.

"Подписанное сегодня соглашение позволит нам взаимодействовать с АСИ и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения в вопросах развития кино- и теле-производства в Северной Осетии. Базу для этих целей мы активно создаем — возрождаем знаменитую некогда Северо-Кавказскую студию кинохроники. Правительство РСО — Алания вывело предприятие из состояния банкротства, взяв на себя обязательства по выплате всех долгов", — приводятся в сообщении слова Меняйло.

Он отметил, что работы по проектированию новых объектов планируется начать уже в 2023 году. Власти республики хотят создать творческую площадку с учетом всех современных тенденций кинопроизводства.

В свою очередь, Сергей Сельянов пояснил, что национальный колорит, особая энергетика и уникальная культура Северной Осетии может привлечь производителей отечественных кинопроектов. Предполагается, что сотрудничество скажется не только в творческой сфере, но и экономической, увеличив туристический поток, развив кадровый потенциал, а также послужив инструментом инвестиционного роста региона.

Планируется, что в регионе создадут кинокомиссию, которая будет помогать теле- и кинокомпаниям подбирать локации, получать разрешение на съемки и привлекать местные кадры. Соглашение о сотрудничестве подразумевает к внедрению механизма финансовых стимулов для компаний, снимающих фильмы и сериалы на территории республики. Это могут быть в том числе субсидий на возмещение понесенных затрат на теле- и кинопроизводство. Также соглашение предусматривает проведение кинообразовательных проектов, программ, мастер-классов, фестивалей для развития профессиональных кадров для кино и телевидения.