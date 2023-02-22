"В пожаре пострадали 15 человек, из них семь человек скончались, среди которых двое малолетних детей", — говорится в сообщении.

Причиной пожара в гостинице МКМ мог стать поджог, сообщает СКР.

"Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство общежития.

"Изучается изъятая служебная документация данного общежития", — говорится в сообщении.

Во вторник вечером на пятом этаже в гостинице "МКМ" на Международной улице возникло возгорание на площади 100 кв. метров.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).