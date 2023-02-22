Как сообщает пресс-служба музея, выставка посвящена 240-летию присоединения Крыма к России.

На экспозиции будут представлены произведения живописи XVIII-XIX веков (портреты императриц Анны Иоанновны и Екатерины II, светлейшего князя Потёмкина-Таврического, полководцев Миниха и Долгорукова-Крымского), скульптурные изображения Петра I и Суворова.

Посетители увидят памятные медали, в числе которых — "На присоединение к России Крыма и Тамани". Интерес представляют карты из альбома Мордвинова, преподнесённого Екатерине II и в начале ХХ века подаренного Суворовскому музею императором Николаем II.

Кроме того, показаны будут предметы вооружения русской и турецкой армий XVIII века.