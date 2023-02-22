Отмечается, что в период принудительного спуска лавин запрещено нахождение людей на экотропе "Азау — Чегет". Кроме того, в связи с противолавинной обработкой склонов горы Чегет была перекрыта автодорога Терскол — Азау.

Как сообщалось, канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте "Эльбрус" закрыты с 20 февраля из-за угрозы схода лавин.

По данным ГУ МЧС России по КБР, в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за лавиноопасной ситуации в горах, которая сохранится в ближайшие сутки.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он включает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.