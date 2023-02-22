"Дальнейшее лечение она будет проходить в областной больнице. Эвакуацию осуществляли реаниматологи Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля", — говорится в сообщении.

Инсульт у женщины произошёл в начале января, страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Россию, не хватило, у семьи женщины не было возможности оплатить счета, и они обратились к губернатору Андрею Травникову за помощью.

"Средства на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, выделило из резервного фонда правительство Новосибирской области", — говорится в сообщении.