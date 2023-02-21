«Мы начинали в 2020 году с запуска чартера в Бурятию, летом 2021 года полетели на Сахалин, через год в пул дальневосточных направлений добавились Камчатка и Приморский край. В общей сложности в прошлом году в нашем ассортименте было более 20 направлений, выполнявшихся на чартерах и блоках мест на регулярных рейсах. В этом году мы будем расширять географию городов вылета», — рассказал он, выступая на форуме «Дальний Восток – зима открытий» в Петропавловске-Камчатском.

Сирченко подчеркнул, что такой опыт у компании уже есть.

«В прошлом году мы взяли небольшой блок на Сахалин из Екатеринбурга, и эти туры были так же востребованы, как и с вылетом из Москвы. Это успешный опыт, который мы намерены масштабировать. Помимо Москвы прорабатывается запуск программ на Камчатку из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и на Сахалин — из Екатеринбурга, Новосибирска, Новокузнецка», — добавил он.

Полетная программа на Камчатку запланирована с 9 июня по 15 сентября, стоимость туров начинается от 57,1 тыс. рублей на человека. На Сахалин и во Владивосток туроператор планирует летать с 16 июня по 25 августа, стоимость – от 47,2 и от 59 тыс. рублей соответственно.

Сирченко добавил, что все популярные у туристов программы, выполнявшиеся в 2022 году, будут продолжены и в этом. Так, с 24 июня по 26 августа туроператор также планирует ставшую уже традиционной чартерную программу в Бурятию на рейсах «Уральских авиалиний». Стоимость туров начинается от 48 тыс. рублей за человека.