"На создание конструкции высотой 15,5 метров понадобилось три недели, 60 метров досок, 500 метров бруса и 78 метров ткани. "Этажи" чучела специально заполняют сеном, низ укрепляют бревнами. Чтобы Маслёна быстро занялась, внутри устанавливают высокие горбыли", — отметили в министерстве.

Сожгут чучело 25 февраля в ходе праздничного мероприятия "Масленица в Горках". Также в этот день гости смогут поучаствовать в конкурсах и забавах.

"Масленица в Горках" проводится ежегодно с 2016 года. Ежегодно ее посещают несколько тысяч человек.