Документ внес изменения в действовавшее постановление N47 о тарифных максимумах.

Планки тарифов за проезд по реконструированным платным федеральным дорогам (М-1, М-3, М-4) для легковых автомобилей увеличились с 3 руб. до 5 руб. за 1 км; для построенных "с нуля" автодорог (ЦКАД, М-12) — с 3 руб. до 8 руб. за 1 км соответственно.

Эта мера обсуждалась в течение прошлого года. В пояснительной записке к проекту постановления, который готовил Минтранс РФ, отмечалось, что повышение тарифных максимумов, в частности, необходимо из-за роста себестоимости строительства автотрасс, которым занимается "Автодор". В конце октября проект прошел публичное обсуждение и был согласован Минфином и Минэкономразвития.