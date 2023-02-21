"В Кисловодске к концу 2023 года завершится реализация 8 инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере на 1 тыс. мест за 10 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

Уточняется, что среди новых крупных объектов — клиника имени Святителя Луки на 100 мест и пансионат на проспекте Ленина на 120 мест.

В пресс-службе добавили, что объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль в 2023 году вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. В 2022 году в Кисловодске открыли санаторий, гостиницу и пансионат. Объем инвестиций в эти объекты составил 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в городе функционирует 147 объектов для размещения гостей общей емкостью 16,9 тыс. мест, в том числе 42 санатория, 13 пансионатов, 88 гостиниц, детский лагерь и 3 клиники.