Ресторанный холдинг AmRest управляет 214 заведениями KFC в РФ. В декабре прошлого года холдинг заявил, что договорился о продаже бизнеса за 100 млн евро компании ООО "Альмира". Подробностей о компании не приводилось.

ФАС в своем сообщении также не привела подробности о компании. Помимо регулятора, сделка потребует согласия Yum! Brands Inc., владеющего брендом KFC. AmRest — ресторанный холдинг, развивающий собственные рестораны и управляющий известными ресторанными брендами в Европе и Китае. Холдинг работает в России с 2007 года, развивая франчайзинговую модель KFC. Сейчас под его управлением находится 214 ресторанов бренда.