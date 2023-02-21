"На северную столицу приходится 22% всех резервирований, сделанных на период с 23 по 26 февраля. В тройку лидеров вошли Москва (15%) и Сочи (6%). Лидерство Петербурга в туристской сфере подтверждает и исследование известного российского сервиса бронирования отелей. Город на Неве возглавляет рейтинг направлений, которые туристы из разных регионов страны выбрали для коротких — длиной два-четыре дня — путешествий в феврале и марте", — говорится в сообщении.

Второе и третье места заняли Сочи и Москва, согласно данным туристического сервиса, уточняют в комитете.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Ассоциации туроператоров России, самым популярным направлением поездок россиян на длинные выходные в феврале станет Краснодарский край, следом идут Татарстан, Петербург и Подмосковье.

На новогодних каникулах Петербург принял 1 млн туристов.