"Усиленный санитарно-карантинный контроль в Пулково проходят все пассажиры авиарейсов, которые прибывают из-за границы, в том числе из Китая. С начала года из КНР в Петербург прибыло 8 рейсов с 1 тыс. 230 пассажирами, 125 из них прошли выборочное тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Подтвержденных случаев в этом году не было, также не прилетали пассажиры с признаками заболеваний", — сказала Башкетова.

После прилета проводится дистанционная термометрия и сбор анкетных данных пассажиров. Выборочному тестированию на новую коронавирусную инфекцию подлежит 1% от всех прибывших. Ранее сообщалось, что Авиакомпания Hainan Airlines с 19 февраля начала выполнять еженедельные прямые рейсы из Петербурга в Пекин. Рейсы выполняются по воскресеньям на воздушном судне A330-300. Регулярное сообщение между Петербургом и Пекином было прервано в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пекин — второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Петербурга: авиакомпания Sichuan Airlines еженедельно совершает полеты из Петербурга в Чэнду.