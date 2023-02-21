"Увеличивается номерной гостиничный фонд. Если в 2018 году в Тверской области работало 263 отеля с фондом 19 тыс. мест, то сегодня гостей принимают 294 отеля, а общий номерной фонд достиг 22,7 тыс. мест (рост на 19,5% — ИФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году было открыто три глэмпинга на 482 места в Конаковском и Калининском районах. Выданы льготные займы на открытие еще 9 глэмпингов и кемпингов.

Продолжается строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Волжское море". Он создается для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша.

В этом году по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" запланировано продолжение работ по созданию порта и туристкой инфраструктуры в Завидово. Среди ключевых объектов — строительство автомобильной дороги от Конаково к федеральной трассе М-10 и подъезда к аэропарку Завидово.

"Отрасль туризма имеет ключевое значение для комплексного развития области. Это создание рабочих мест, увеличение доходной части областного бюджета, развитие инфраструктуры для отдыха жителей и гостей Верхневолжья", — процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.

Всего по итогам 2022 года Верхневолжье посетило свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-ом число путешественников, посетивших Тверскую область, выросло в два раза, подчеркивается в сообщении.