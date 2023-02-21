«Дворец царей древнего шумерского города Гирсу был обнаружен во время полевых работ британскими и иракскими археологами. Рядом с древним городом было найдено более 200 клинописных табличек, содержащих административные записи древнего города. Исследователи смогли различить очертания сооружений шумеров благодаря съемке местности дронами», — пишет издание.

Как отмечает газета, шумеры построили дворец не менее 4,5 тысячи лет назад, однако он был разрушен в XIX—XX веках.

Вместе с найденным дворцом и клинописью археологи обнаружили и храм бога войны и земледелия Нингирсу.

По словам директора Британского музея Хартвига Фишера, который также был участником раскопок, открытие затерянного дворца и храма «играют важную роль в понимании этой цивилизации, они проливают свет на ее прошлое и формируют наше будущее».

Как сообщает Tehran Times, ценные артефакты были переданы в музей Багдада.

Город Гирсу (современный Телло) располагался на юге Месопотамии, примерно на полпути между Тигром и Евфратом. Это был первый город, в котором археологи обнаружили следы шумерской цивилизации.