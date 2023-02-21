"Обращаюсь к предпринимателям-владельцам крупных пятизвездочных отелей с мировыми брендами — приезжайте, стройте отели в Кыргызстане, земельные участки будут предоставлены бесплатно", — написал Султанбаев.

По его словам, в республику прибыли инвесторы с намерениями построить в Бишкеке крупный пятизвездочный отель. Планируется, что в марте президент Киргизии Садыр Жапаров заложит капсулу под строительство данного объекта.

"Для уверенной работы инвесторов важно согласие и стабильность в стране. Инвесторам также будут предусмотрены льготы по таможенным пошлинам и освобождение от уплаты налогов сроком от 3 до 5 лет", — сообщил Султанбаев.