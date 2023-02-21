«Супружеская пара приехала на отдых в Паттайю из России. Там они арендовали гидроциклы и отправились на автомобиле в провинцию Краби, чтобы покататься по живописным местам. Полиция задержала туристов, когда они сошли на берег в заливе Лаем Понг. Их оштрафовали на 10 тыс. бат (21,6 тыс. рублей) каждого за нарушение природоохранного законодательства провинции», — пишет издание.

Как отмечает портал, в ряде районов Краби запрещено кататься на гидроциклах или заниматься парасейлингом в целях защиты окружающей среды.

По словам россиян, они не знали, что на этой территории нельзя кататься на гидроциклах.

Ко-Хонг – один из островов национального парка Than Bok Khorani с необыкновенно живописными пейзажами. Пляж считается одним из лучших в провинции Краби.