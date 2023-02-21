По данным пресс-службы перевозчика, полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 четыре раза в неделю по следующему расписанию (время местное): рейс SU2150 Москва — Измир в 8.00 по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Из Измира рейс SU2151 будет вылетать в 14.20 в те же дни.

По данным Росавиации, в текущем зимнем сезоне в Турцию на регулярной основе летают девять российских авиакомпаний, с турецкой стороны — четыре.

Измир — промышленный и торговый центр Турции и крупный порт, расположенный у побережья Эгейского моря. В двух часах езды от Измира расположен один из самых известных и больших памятников античности — древнегреческий город Эфес.