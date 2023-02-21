"В новом главном корпусе музея появится 29 аквариумов с морской водой для содержания рыб и других обитателей различных районов Мирового океана. В настоящее время уже установлен и проверен на водо- и воздухонепроницаемость 21 аквариум ", — говорится в сообщении.

Общая площадь всех 29 аквариумов — более 1,1 тыс. куб.м. Кроме того, завершается строительство в детском образовательном центре "ОКЕАНиЯ" ("Морской кванториум") для детей. Отмечается, что на территории музейного комплекса появятся новые экспозиционные залы, аквариумы, лекционный зал на 140 человек и административный блок музея. Напомним, здание Музея Мирового океана общей площадью около 9,9 тыс. кв.м имеет вытянутую с запада на восток композицию. Зона главного входа музея накрыта стеклянным навесом и стилизована конструкцией "Волна". Визитная карточка комплекса — остекленный блок здания "Шар". Музей Мирового океана — единственный в стране комплексный морской музей, многофункциональный центр по сохранению и изучению морского наследия. В его состав входят 13 объектов, в том числе флот из пяти кораблей. Коллекция музея насчитывает около 90 тыс. единиц хранения, из которых экспонируется 14 тыс.