"Непосредственно в пункте пропуска визы могут получить россияне, которым необходимо въехать в КНР по неотложным причинам личного и делового характера. Для этого у них на руках должно быть согласие соответствующего органа с китайской стороны", — говорится в сообщении.

На первом этапе въезжать в КНР смогут граждане с открытыми визами, полученными в китайских загранучреждениях. Речь идет о разных категориях виз в зависимости от цели визита. Прием заявлений от иностранных граждан на их оформление в КНР возобновили с 8 января текущего года.

В министерстве пояснили, что порядок оформления виз необходимо уточнять в консульских учреждениях КНР. Кроме того, с 22 февраля в КНР смогут въезжать лица с видом на жительство.

"Въезд туристических групп по спискам и индивидуальных туристов в безвизовом формате пока не возобновляется. Данный вопрос сейчас прорабатывается российской и китайской сторонами в ходе взаимных консультаций", — приводятся в сообщении слова первого заместителя главы Минэкономразвития Екатерины Киреевой.

Во вторник Росгранстрой сообщил о возобновлении с 22 февраля после трех лет карантинных ограничений пассажирского сообщения между китайским Хэйхэ и Благовещенском в Амурской области. Перевозка пассажиров до начала навигационного периода текущего года будет осуществляться судами на воздушной подушке.