Посетители смогут попробовать блины, приготовленные по рецептам национальных кухонь регионов России. "Блины будут не только русские, но и (кухонь — ИФ) других национальных культур", — сказал Яковлев на брифинге во вторник.

В парке будут работать несколько площадок: фольклорная с русскими народными играми и забавами, игровая, историческая и другие. Там же откроется ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества, отметил он.

Кроме того, для гостей будут организованы мастер-классы по хождению на ходулях, народным танцам, изготовлению кукол и памятных монет, театрализованное представление, посвященное Федору Шаляпину и Максиму Горькому, концертная и развлекательно-игровая программы для детей и взрослых, народные забавы, фольклорные песни и пляски, театр Петрушки, добавил Яковлев.