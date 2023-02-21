"Гонка состоит из двух дистанций — это 150 км и 480 км", — сказала Енина на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Иркутске во вторник.

Директор соревнований подчеркнула, что эта единственная гонка в России, которая имеет линейный формат: секундомер включается для участников на старте и отключается на финише.

"Как говорит Олег Анатольевич (Тюрюмин, инициатор гонки, основатель Байкальского центра ездового спорта — ИФ), это гонка преодоления. Здесь необходимо выработать свою стратегию, тактику, то есть понимание своей команды, чтобы собаки не устали, чтобы человек не устал, но при этом дошел до конца маршрута. Гонка тяжелая", — отметила Енина.

По ее словам, в соревнованиях примут участие спортсмены из Иркутска, Кемерово, Сургута, Чувашии, Московской области, Красноярска, Новосибирска и Барнаула.

В гонку на дистанцию 150 км отправятся три упряжки (шесть-восемь собак), пять лыжников (одна-две собаки, на дистанцию 480 км — семь упряжек (10-12 собак).

Часть маршрута гонки на обеих дистанциях пролегает от ледокола "Ангара" в Иркутске по льду реки Ангары с переходом на материк в Иркутском районе возле поселка Большая Речка и далее до поселка Листвянка. После участники дистанции на 150 км возвращаются обратно в Иркутск.

Путь остальных продолжается по льду озера Байкал до Слюдянского района — турбазы "Шарыжалгай" и поселка Утулик, затем до села Выдрино Бурятии на границе с Иркутской области и обратно с выходом после "Шарыжалгая" на Олхинское плато в Шелеховском районе и далее в Иркутск.

На маршрутах организованы контрольные пункты, на которых участники соревнований смогут, в том числе, отдохнуть.

По предварительным оценкам организаторов гонки, преодоление дистанции в 150 км может занять около суток, 480 км — порядка пяти суток.

Общий призовой фонд гонки составляет 500 тыс. рублей.

Соревнования по ездовому спорту "Baikal Race" проходят с 2013 года. Гонка на дистанцию 480 км пройдет во второй раз, первая была в 2016 году.