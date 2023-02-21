Согласно распоряжению губернатора края, опубликованному на портале правовой информации региона, "в связи с опасным метеорологическим явлением — сильным ветром" в крае введен режим повышенной готовности. Он будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, ситуация на дорогах осложняется из-за ветра и перепадов температуры. Водителям грузовых автомобилей, транспорта с высокой парусностью, а также начинающим водителям рекомендуют отложить поездки до более благоприятных погодных условий.

Ранее краевой Гидрометцентр сообщал, что 21 и 22 февраля в северной части Ставропольского края ожидается очень сильный ветер — до 30 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.