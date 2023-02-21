"Это была идея коллег Чувашской республики в прошлом году. Мы всей страной вышивали, у нас был проект "Вышитая карта России". Мы посчитали, что этот проект можно аппроксимировать на нашу территорию", — сказала Аюпова на брифинге во вторник.

По словам министра, мастерицы будут вышивать свой участок в той технике и цветовой гамме, которая традиционна для этого района.

"Это может быть и чувашский орнамент, если в этом районе много представителей чувашского народа проживает, и русский орнамент, и так далее. То есть у нас нет ограничений. Самое главное, чтобы это район выразил себя в этом кусочке общей карты, которая потом будет сшита", — добавила Аюпова.

Она уточнила, что вышитая карта Татарстана будет презентована в следующем году.

Ранее сообщалось, что глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023 в республике Годом национальных культур и традиций.