«Подготовлен проект закона о развитии туризм на особо охраняемых природных территориях. Недавно обсуждали его с коллегами из правительства, он должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить. И в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмотрение этого законопроекта», — сказал он.

Как сообщалось, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, определяющий механизм взаимодействия с инвесторами, которые готовы развивать туризм и возводить рекреационные объекты на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), принять его могут весной.

Документ также установит правила организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения безопасности туристов на ООПТ.

В 2022 году заповедные территории в России посетили 14 млн туристов, это на 32% больше, чем в 2021 году.