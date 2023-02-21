«Экскурсовод – это именно тот человек, который «влюбляет» в регион, знакомит его с историей и культурой посещаемых мест. Вы – представители уникальной и сложной профессии, которая требует множества узкоспециализированных навыков, эрудиции, компетенций и знаний в самых разных областях истории, культуры, литературы. Все, кто хоть раз сталкивался с работой экскурсоводов, знает, как сложно удержать внимание туристов», — цитирует его пресс-служба министерства.

Как показало подготовленное ко Всемирному дню экскурсовода исследование платформы «Авито.Работа», интерес к вакансиям в этой сфере растет.

«Развитие туристической отрасли подстегнуло и интерес соискателей к профессии гида. В январе 2023 года их активность увеличилась на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для студентов, чья будущая профессия связана с туризмом, работа гидом – хорошее начало карьеры. Сегодня гид может работать не только с туристическими организациями, отелями, базами отдыха, музеями, культурными объектами или проводить туры по городу. Востребованы и услуги частного гида, помогающего организовать путешествие», — отмечается в сообщении сервиса.

По его данным, медианная зарплата гида в России – 50 тыс. рублей. По сравнению с январем прошлого года, она выросла на 17%. Самые высокие зарплаты предлагают в городах, где активно развивается туристическая отрасль. Так, во Владивостоке это 76 500 рублей. На втором месте по зарплатному предложению – Волгоград и Вологда (65 000 рублей). Замыкает тройку лидеров Самара (62 500 рублей).