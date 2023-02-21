«Бронирования объектов размещения Крыма заметно снизились из-за закрытого аэропорта Симферополя и опасений туристов по поводу безопасности поездок. По оценкам туроператоров, снижение спроса достигает 40-70%. Местные предприниматели в сфере туризма пытаются выжить за счет путешествий жителей Крыма и близлежащих регионов. Множество турфирм вынуждены были закрыться, многие турбазы и пансионаты не готовы открываться к летнему сезону из-за недостатка средств на зарплату сотрудникам», — говорится в сообщении.

Как напоминают в РСТ, в конце прошедшего года правительство уже выделило Крыму и Севастополю субсидию 1,6 млрд рублей из резервного фонда.

«Для сохранения рабочих мест 1,5 тысячи компаний и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере туризма, получили на сотрудника по два МРОТ. Но с учетом тяжелой ситуации на полуострове представители местного турбизнеса называют это «каплей в море», — отмечают в РСТ.

По его данным, крымские туроператоры хотели бы получить поддержку государства в виде целевых льготных кредитов на сохранение персонала.

«Кроме того, местные предприниматели просят о возобновлении программы кешбэка для Крыма и Севастополя. Возврат 20% стоимости туров мог бы стать для туристов дополнительным стимулом при выборе места отдыха. Заинтересованы крымские турфирмы и во включении в программы «Пушкинская карта», а также программу бесплатных путешествий для школьников «Социальный сертификат», — говорится в сообщении.

Аэропорт Симферополя закрыт с 24 февраля 2022 года, туристы добираются в Крым по железной дороге или личным автотранспортом. В прошлом году полуостров принял около 6,3 млн туристов, снижение турпотока составило 30% по сравнению с 2021 годом.