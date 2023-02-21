«По итогам проведенного 20 февраля координационного совета смешанного пункта пропуска через государственную границу РФ Благовещенск, а также по результатам достигнутых согласований с китайской стороной, с 22 февраля 2023 года возобновляется государственный контроль по пропуску через государственную границу лиц и транспортных средств на пассажирском направлении пункта пропуска», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве со ссылкой на власти КНР, пересечение государственной границы пассажирами будет осуществляться только в визовом порядке. Въезд туристических групп по спискам пока не возобновляется.

Росгранстрой также сообщает, что перевозка пассажиров до начала навигационного периода будет осуществляться судами на воздушной подушке. С российской стороны подготовлено одно судно вместимостью 16 пассажиров. Второе планируется ввести в эксплуатацию после ремонта в средине марта. С китайской стороны пассажирские перевозки будут осуществляться на двух однотипных судах вместимостью до 20 пассажиров.

Пассажирские суда будут курсировать между Россией и КНР с 8:30 до 17:00 (время амурское). Количество выполняемых рейсов будет зависеть от количества пассажиров, желающих выехать с территории РФ.

Въезжающие в Китай россияне должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.