"На месте, где вчера, 20 февраля, сошла лавина, ввели локально режим ЧС. Работают все наши экстренные и аварийные службы. Пострадавших нет, для туристов организованы все необходимые условия. Поврежденную инженерную инфраструктуру оперативно начали восстанавливать", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, во вторник он проведет оперативное совещание на месте ЧС. В нем примут участие все экстренные службы курорта и руководители ресурсоснабжающих предприятий.

Ранее сообщалось, что с 13 февраля на Сочи обрушился снегопад, который стал причиной ряда ЧП: схода снежных лавин, оползней и повреждения коммунальной инфраструктуры. Пострадавших нет.