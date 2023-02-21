«Недели сухой зимней погоды вызвали опасения, что Италия в этом году снова столкнется с серьезной засухой. Так, в Альпах выпало менее половины зимней нормы осадков, а в Венеции гондолы не могут перемещаться по некоторым из знаменитых каналов города, так как уровень воды упал слишком низко», — пишет издание.

Как отмечает газета, проблемы Венеции вызваны несколькими факторами – отсутствие дождя, высокое давление, морские течения и другие.

Между тем, от засухи страдают не только каналы Венеции: рекам и озерам на севере страны также остро не хватает воды.

По данным экологов Legambiente, уровень воды в крупнейшей реке Италии По снизился на 61% по сравнению с обычными показателями для этого времени года.

По словам климатолога Массимилиано Паски из итальянского научно-исследовательского института CNR, в северо-западных районах Италии нужно восстановить 500 мм воды, а это равноценно 50 дням проливного дождя.

Летом 2022 года Европа серьезно пострадала от сильнейшей за последние 70 лет засухи. В странах пересохли некоторые реки и озера. В Италии и Франции было ограничено потребление пресной воды жителями.