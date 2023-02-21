"Если перед поездкой в плановом порядке наши граждане прививаются, то соответственно никаких проблем не должно быть. Есть универсальные вакцины, эффективные", — сказала Скворцова журналистам во вторник в "Гостином дворе", где президент РФ будет оглашать Послание Федеральному Собранию.

Так она ответил на вопрос о том, как открытие безвизового режима для групп китайских туристов в РФ скажется на статистике COVID-19.

По мнению Скворцовой, необходимо прививаться и "не бояться никаких коронавирусов".

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней.

В 2019 году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, из них 1,2 млн — в рамках безвизовых обменов. На китайцев пришлось около трети всех въездных туристических поездок в РФ.