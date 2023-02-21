"В более 80 парках Подмосковья 25-26 февраля пройдет празднование "Солнечной Масленицы". По традиции посетителей ждут творческие мастер-классы, выступления театральных и фольклорных коллективов, ярмарка народного промысла, выставка кукол-маслен, русские народные игры, самоварные и блинные станции", — говорится в сообщении.

25 февраля в городском парке Каширы пройдет концерт фольклорных коллективов, а также мастер-класс по изготовлению соломенной куклы и росписи матрешек.

26 февраля в Наташинском парке в Люберцах пройдет чемпионат по поеданию блинов. Посетители парка также смогут посетить мастер-класс по росписи фарфоровых чашек в стиле традиционной гжельской розы под руководством главного художника "Гжельского фарфорового завода".

В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского городского округа подготовили масленичное шествие, арт-ярмарку народных промыслов и выставку масленичных кукол, выступление фольклорного ансамбля "Любо-Мило" и народные гуляния "Масленичный разгуляй", добавили в ведомстве.