В рамках фестиваля состоится выставка-конкурс творческих работ студентов и преподавателей Академии, вузов-партнеров, иностранных художников и дизайнеров, пройдет несколько выставок, дефиле, выступление танцевального ансамбля и хора.

В конкурсе участвуют около 300 художников из 24 стран мира, которые представят более чем 500 работ.

К участию приглашены преподаватели и студенты художественных вузов, а также независимые профессиональные художники. Выставка проходит в двух формах — онлайн и офлайн. На открытие выставки приглашены представители Индии, Китая, Вьетнама, Армении, Казахстана, Ямайки, Фиджи и других стран.

Конкурс пройдет с 1 марта по 14 марта, в составе жюри — преподаватели Академии Штиглица, российские и зарубежные партнеры.

Петербуржцы также смогут посетить выставку работ художественного творчества индийских детей из гималайской долины Кулу и российских детей — участников Международного детско-юношеского фестиваля российско-индийской дружбы "Россия-Индия: от сердца к сердцу".

Свои работы на экспозиции "Человек Мира" представит фотохудожник Александр Дымников.