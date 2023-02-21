"Выяснилось, что летом и осенью прошлого года авиакомпания "КрасАвиа" отменила полеты на север края по причине низкой загрузки. Самолеты не полетели по направлениям Красноярск — Туруханск — Красноярск, Байкит — Красноярск — Байкит, а также Красноярск — Тура — Красноярск", — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления напомнили, что низкая загрузка самолетов не является основанием для отмены рейса. Авиакомпанию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, не соответствующих образцам по качеству, выполнение работ либо оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания услуг) и оштрафовали на 20 тыс. рублей.