"Сегодня, 21 февраля, канатные дороги и горнолыжные трассы на курорте закрыты в связи с лавинной опасностью и штормовым предупреждением", — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по КБР сообщает, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за лавиноопасной ситуации в горах, которая сохранится в ближайшие сутки.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он включает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.