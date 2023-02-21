На выставке будут представлены эскизы сценографии, костюмов, театральные афиши и инсталляции петербургских художников театра по произведениям Александра Островского. Среди авторов — Эдуард Кочергин, Александр Орлов, Ирина Чередникова, Инна Габай, Владимир Фирер, Валерий Полуновский, Стефания Граурогкайте и другие.

Комедией "Бешеные деньги" Островского 19 ноября 1933 года открылся Новый театр — будущий Театр имени Ленсовета. Сегодня в афише театра есть два спектакля по пьесам Островского — "Без вины виноватые" и "Бесприданница".

Ранее на этой сцене шли "Шутники", "Доходное место", "На бойком месте", "Лес", "На всякого мудреца довольно простоты". Театр им. Ленсовета посвящает юбилею предстоящую премьеру текущего сезона — "Женитьба Бальзаминова" в постановке Дамира Салимзянова.