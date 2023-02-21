Как сообщает пресс-служба театра, в этом году артисты из Владивостока представят на исторической и новой сценах Мариинского балеты "Корсар" Адольфа Адана, "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова в хореографии заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Эльдара Алиева.

"Серия спектаклей откроется показами классического балета "Щелкунчик" с 21 по 26 февраля. Этот яркий спектакль — настоящая театральная феерия с красочными костюмами Галины Соловьевой и декорациями Семена Пастуха, возвращающая уже забытое настроение праздника", — говорится в сообщении.

22 и 23 февраля в Мариинском-2 будет показан балет "Тысяча и одна ночь", а 28 февраля, 1 и 2 марта "Корсар".

В спектаклях заняты ведущие солисты Приморской сцены: Лилия Бережнова, Сергей Уманец, Виктор Мулыгин, а также молодые исполнители. Некоторые из них выступят в Мариинском театре в новых для себя партиях. Участие в гастрольных спектаклях примут и солисты балета Мариинского театра: Рената Шакирова, Анастасия Лукина, Никита Корнеев и Алексей Тимофеев. Кроме того, в балетах "Корсар" и "Щелкунчик" заняты юные воспитанники Академии танца Бориса Эйфмана.

В спектакле "Тысяча и одна ночь" за пульт оркестра Мариинского театра встанет главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета Республики Азербайджан Эйюб Кулиев, а в балетах "Корсар" и "Щелкунчик" — дирижер Приморской сцены Виталий Шевелев.