Из данных онлайн-табло аэропорта следует, что речь идет о пяти рейсах трех авиакомпаний: в Санкт-Петербург и московские аэропорты "Внуково" и "Шереметьево". Самолеты должны были вылететь еще утром, их вылеты перенесены на период с 16:15 до 23:45 по местному времени.

Ранее синоптики предупреждали жителей Оренбуржья о сильном снеге, метели и ветре с порывами до 15-20 м/с.

По данным мэрии Оренбурга, в ночь на вторник на уборку снега вышли 113 единиц техники, более 1 тыс. дворников приводят в порядок территории во дворах многоквартирных домов, расчищают тротуары и пешеходные дорожки.

В свою очередь местные СМИ сообщают о серьезных автомобильных "пробках" в городе из-за непрекращающегося снегопада.