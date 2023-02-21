"Благодаря вмешательству прокуратуры Октябрьского района Ставрополя в пользу семьи ребенка-инвалида взыскана компенсация за моральный вред в 300 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июне 2022 года девочка находилась на отдыхе в детском лагере. Во время подвижной игры на свежем воздухе под наблюдением воспитателей реабилитационного центра, она упала, в результате получив перелом бедра.

Семья ребенка обратилась в прокуратуру, которая подала в суд исковое заявление к реабилитационному центру о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.