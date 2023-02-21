«AFAD предупредило жителей и власти Антальи и Мерсина держаться подальше от береговой линии из-за риска повышения уровня моря после землетрясения в Хатае магнитудой 6,4 и 5,8 баллов. Позже ведомство отменило предупреждение в результате оценок», — пишет издание.

В понедельник на границе Турции и Сирии зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Оно ощущалось также в Ливане, Сирии, на Кипре и в Израиле.

По словам главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа, в результате землетрясения около 300 человек получили ранения и травмы различной тяжести.