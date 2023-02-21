Отмечается, что Амурская область, где в туристические маршруты вошли 25 предприятий, заняла первое место в номинации "Территория промышленного туризма". Основными точками притяжения туристов в Приамурье является космодром Восточный, три гидростанции, прииск "Соловьевский" и строящиеся газопромышленные заводы. В прошлом году они привлекли около 40 тыс. жителей из разных регионов страны.

"Два самых топовых предприятия, космодром Восточный и прииск "Соловьевский", в прошлом году вошли в федеральный перечень 30 лучших маршрутов России, который недавно был представлен президенту России. К новому туристическому сезону на космодром разработана принципиально новая экскурсия с качественным наполнением, которая, мы уверены, не оставит равнодушными никого", — приводятся в сообщении слова первого заместителя главы Минэкономразвития области Екатерины Киреевой.

В прошлом году Амурская область из 30 регионов страны вошла в ТОП-8 всероссийского акселератора по развитию промтуризма. Проект реализован Агентством стратегических инициатив совместно с Минпромторгом РФ. Благодаря информационной и организационной поддержке число туристов на предприятия-участники акселератора увеличилось в два раза.