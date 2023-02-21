"Формируемый туркластер "Тальцы" предусматривает строительство гостиничных комплексов с номерным фондом около 3,5 тыс. номеров, размещение кемпингов и глэмпингов с современной инфраструктурой для отдыха. Первых гостей планируется принять в 2026 году", — говорится в сообщении.

Как поясняется, туристический кластер станет уникальным благодаря "бережному сохранению зеленого каркаса прибайкальских лесов и наличию рекреационных территорий". Там разместят набережную с эко-тропами, яхтенную марину с наземным хранением маломерных судов и сервисным обслуживанием, службы проката квадроциклов и снегоходов, ферму для разведения аква-культур, а также спортивную, развлекательную инфраструктуру для семейного отдыха.

Туристический кластер "Тальцы" также предусматривает создание комплексной инженерной и дорожной инфраструктуры при поддержке Минстроя России. Одним из важных мероприятий по реализации проекта является проведение коллектора протяженностью 47 км от Иркутска.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в интервью "Интерфаксу" сообщил, что проект "Тальцы" ориентирован на внутренний туризм, он должен стать альтернативой поселку Листвянке берегу Байкала, куда часто едут как иркутяне, так и приезжающие из других регионов туристы.

Сейчас "Тальцы" — это архитектурно-этнографический музей, куда были свезены постройки Илимского острога, которые попадали в зону затопления Усть-Илимским водохранилищем, и другие памятники из Иркутской области. "Тальцы" работают круглый год и с учетом постоянно проходящих там культурных мероприятий привлекают большое количество людей.

"Тальцы" расположены на Байкальском тракте, на берегу Иркутского водохранилища, которое приезжие туристы часто ошибочно принимают за часть озера Байкал.