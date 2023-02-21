Комплекс станет первой стационарной площадкой для экозанятий, лекций или встреч.

Утеплённую беседку для этих целей строят в Центральной усадьбе, в ней установят стенды с информацией, мультимедиа, мебель и оборудование для проведения уроков.

Также продолжается обустройство тропы "На краю леса" — на всём её протяжении делают деревянный настил, информационные стенды, а также места отдыха и беседки.

Первые занятия на площадке начнутся в апреле этого года, а к декабрю планируется полностью завершить обустройство комплекса.

Общая сумма гранта благотворительного фонда "Возрождение природы" составит 5 млн 597 тыс. рублей, проект совместно реализуют нацпарк "Таганай" и благотворительный фонд "Возрождение природы".

Посетителям мероприятий будут рассказывать о том, как устроена заповедная система России, об охране природы, национальном парке "Таганай" и основах экологического туризма, особенностях природы Южного Урала и его туристических возможностях.

Нацпарк "Таганай" образован вблизи Златоуста (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы — горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.