"На развитие туризма в текущем году заложено 130 млн рублей, в том числе, на субсидии. В прошлом году было 103 млн рублей", — сообщил Решетников.

Таким образом, объем финансирования увеличен на 26%.

В прошлом году регион направил 20 млн рублей на предоставление субсидий районам области и 60 млн рублей — юридическим лицам. Поддержка предоставлялась на развитие туризма.

"Общая сумма финансирования субсидий для районов в 2023 году вырастет с 20 млн рублей до 30 млн рублей, для бизнеса — либо оставим на прежнем уровне, либо чуть сократим", — сказал министр.

Также в текущем году максимальный размер субсидии для бизнеса увеличен с 3 млн рублей до 5 млн рублей.

Министр отметил, что по итогам 2022 года объем платных туристских услуг, согласно оперативным данным, вырос в 2 раза — до 18 млрд рублей.

"Если мы посмотрим по количеству туристов, то, по предварительным данным, в 2022 году количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения региона, составил 994,5 тыс. человек", — сказал Решетников.

Так, согласно материалам, представленным министром, количество туристов за 2022 год,в сравнении с январем-февралем 2021 года, по оперативным данным, выросло на 3,5%.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область планирует к 2030г увеличить турпоток в 1,6 раза, до 1,48 млн человек в год.