"По новому судну, которое появилось в Камчатском регионе, — "Анатолий Чернеев" — хотелось бы его использовать для такого рода круизов. Мы понимаем, что это грузопассажирское судно и совмещение грузоперевозок и пассажирских перевозок позволило бы, наверное, сделать стоимость круизов чуть более привлекательной", — сказал Мамонтов во вторник на форуме "Дальний Восток — Зима открытий", который проходит в Петропавловске-Камчатском.

На судне возможно совмещать туристические рейсы на Курилы, Камчатку, Командорские острова, Чукотку и доставку грузов до отдаленных поселений Камчатки и Чукотки, рассматривается фрахт на три месяца, следует из представленной Мамонтовым на форуме презентации.

По его словам, туроператор, чтобы обеспечить доставку грузов из Владивостока, готов на выполнение пока недостаточно популярных круизов по Приморью.

Компания, чтобы сделать стоимость круизов приемлемой для рынка, заинтересована в субсидировании ставки фрахта и стоимости топлива, добавил он.

Мамонтов сообщил, что, хотя в прошедшие годы количество круизов на Дальнем Востоке резко снизилось, сейчас интерес к этому направлению растет, в том числе к круизам на Курилы, на остров Врангеля.

" Мы видим достаточно заметный рост статистики запросов (в поисковиках — ИФ) по большинству направлений", — сказал он.

Согласно представленным им данным, в 2019 году в российской Арктике и на Дальнем Востоке было выполнено 100 круизов, в 2020 году — 30, а в 2021 году — шесть.

Как сообщалось, новое судно "Анатолий Чернеев", совершив переход через Северный морской путь, пришло на Камчатку осенью 2022 года.

"Анатолий Чернеев" сможет перевозить до 36 пассажиров и 22 членов экипажа. На его борту предусмотрены 15 двухместных кают, комната матери и ребенка, три двухместные каюты класса "полулюкс" и один "люкс".