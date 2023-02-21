«В 2022 году турпоток на Дальний Восток серьезно вырос. Ожидаем, что в этом году он достигнет допандемийных показателей», — сказал он, приветствуя участников всероссийского туристического форума «Дальний Восток – зима открытий» в Петропавловске-Камчатском.

Чернышенко напомнил, что в 2022 году Бурятии, Камчатскому и Приморскому краю было выделено 700 млн рублей из федерального бюджета на строительство более 500 модульных некапитальных средств размещения.

«В этом году на эту меру поддержки тоже запланированы бюджетные средства. Прошу субъекты активнее участвовать в отборе заявок и как можно быстрее наращивать классифицированный номерной фонд для увеличения числа внутренних туристов», — подчеркнул Чернышенко.

По его словам, субъекты ДФО также смогут получить гранты на создание кемпингов и автокемпингов, развитие пляжей и национальных туристических маршрутов, закупку туристического оборудования.

«В 2023 году уже выделено более 400 млн рублей на региональные программы по проектированию туристского кода города во Владивостоке и Улан-Удэ», — добавил он.

Чернышенко напомнил, что в ДФО корпорация «Туризм.РФ» вместе с инвесторами реализует масштабные туристические проекты «Три Вулкана» в Камчатском крае и создания гостиничных комплексов в Хабаровском крае, Якутии, Бурятии, Приморском крае и Магаданской области.

«Больше всего инвестпроектов в сфере туризма сегодня у Приморского края (204), Камчатского края (58) и Сахалинской области (28). Эти регионы стали основой, как обладающие наибольшим туристическим потенциалом, для федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования макрорегиона «Дальний Восток», — подытожил вице-премьер.